حزب المصريين الأحرار ينعي شهداء رفح

نعى الدكتور أيمن ابو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار شهداء مصر الذين قتلوا غدرا فى عملية خسيسة أمس الثلاثاء فى سيناء راح ضحيتها خيرة من ضباط وجنود مصر.

واكد أبو العلا – فى بيان له اليوم الأربعاء – أن قوى الإرهاب الظلامية لن تستطيع أن تنتصر على إرادة المصريين ، كما أكد أن الجيش المصرى سيثأر لكل الشهداء وسيعيد الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة.

أشار سكرتير عام مساعد الحزب أن الخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا فى سبيل تحقيق التقدم والرخاء أزعجت كثيرا من أعدائها لذا يحاول الكثيرون النيل من مصر.

أ.ش.أ