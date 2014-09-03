أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بعودة أسمنت أسيوط للدولة

Google+ Print
هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بعودة أسمنت أسيوط للدولة هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بعودة أسمنت أسيوط للدولة

محكمة

قضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الاولى والثانية وبطلان التحكيم الوارد بالعقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها واسترداد الدولة اصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون وإعادة العاملين الى سابق اوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من ابرام العقد وحتى تاريخه وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة ” دائرة الاستثمار ” بالقاهرة.

واوضح المستشار وليد حنفي في تقريره بان القانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير دستوري ويعتريه العوار القانوني مدللا على ذلك بان هذا القانون يغتصب حق التقاضي المكفول للمواطن باعتباره انه المالك الاصلي والشرعي للمال العام الخاص بالدولة وهو المنوط به حمايته طبقا للمادة 32 من الدستور الحالي .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا