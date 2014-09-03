هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري توصي بعودة أسمنت أسيوط للدولة

قضت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري في ببطلان بيع مصنع أسمنت أسيوط للشركة المكسيكية، بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الشركة القابضة للصناعات المعدنية في 20 نوفمبر 1999 بالموافقة على بيع أسهم شركة أسمنت أسيوط بمرحلتيها الاولى والثانية وبطلان التحكيم الوارد بالعقد وإعادة المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها واسترداد الدولة اصول وفروع الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون وإعادة العاملين الى سابق اوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة من ابرام العقد وحتى تاريخه وإحالة القضية إلى محكمة الدائرة السابعة ” دائرة الاستثمار ” بالقاهرة.

واوضح المستشار وليد حنفي في تقريره بان القانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور غير دستوري ويعتريه العوار القانوني مدللا على ذلك بان هذا القانون يغتصب حق التقاضي المكفول للمواطن باعتباره انه المالك الاصلي والشرعي للمال العام الخاص بالدولة وهو المنوط به حمايته طبقا للمادة 32 من الدستور الحالي .