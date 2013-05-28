التليفزيون الإثيوبي يبدأ بث احتفالات تحويل مجرى النيل

كتب : الأناضول منذ 16 دقيقة

تحويل مجرى النيل الأزرق (صورة أرشيفية)

بدأ التليفزيون الإثيوبي الرسمي صباح اليوم الثلاثاء بث احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة، جاء ذلك بحضور وفد رفيع من الحكومة يرأسه نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت، مساء أمس على نحو مفاجئ، أنها ستبدأ العمل اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) إيذانا بالبدء الفعلي لعملية بناء سد النهضة وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي أمس، إن بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة".

وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى الـ22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام (منغستو هيلي ماريام) في 28 مايو 1991.

ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤثر بناء سد النهضة سلبا على حصتيهما من مياه النيل.

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