محافظ الجيزة شركات الإعلانات تخفض 50%من ساعات الإضاءة

أعلن الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، أن شركات الإعلانات على مستوى المحافظة وافقت على تخفيض ساعات إضاءة اللوحات الإعلانية من 10 إلى 5 ساعات فقط يوميا تبدأ من بعد غروب الشمس إلى الساعة الواحدة صباحا مع فرض شروط جزائية لكل من يخالف القرار قد تصل إلى سحب الترخيص الإعلانى من الشركة ، مما يساهم في توفير 50% من الإستهلاك العام للكهرباء.

وأشار المحافظ إلى أن خطة المحافظة خلال 3 أشهر القادمة تستهدف تحويل جميع اللوحات الإعلانية التى تعمل بالطاقة الكهربائية إلى الطاقة الشمسية طبقا لتوجهات الدولة نحو ترشيد إستهلاك الكهرباء التى تستهلكها الإعلانات في عدة محافظات منها محافظة الجيزة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم المحافظ مع ممثلى شركات الإعلانات العاملة بالجيزة وأعضاء شعبة الإعلانات ، بحضور اللواء علاء الهراس نائب المحافظ والمهندس راضى أمين السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية .

وأضاف المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركات الإعلانات على عدة إجراءات تنفذ خلال شهر من الآن والتى من شأنها خفض الإستهلاك العام للكهرباء ، حيث سيتم تخفيض عدد اللمبات الموجودة في الإعلان الواحد بنسبة 60% فقط من اللمبات لكل متر مسطح بالإضافة إلى تغيير جميع المحولات الكهربائية من النوع التقليدي إلى النوع الإلكتروني وهو ما يساهم في توفير 25% من الطاقة المستخدمة في الإعلان .

وأشار إلى أنه تم الإتفاق مع الشركات على تغيير نوعية الإضاءة المستخدمة في اللوحات الإعلانية من لمبات نيون 200 وات إلى لمبات 120 وات ( ليد ) خلال 3 أشهر، حيث أن هذه اللمبات توفر 90% من الطاقة بهدف ترشيد الإستهلاك الكهربائي وتخفيف الأحمال مع تحفيز الشركات التى تقوم بالتنفيذ خلال فترة أقل .

أ ش أ