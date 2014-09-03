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نجمات مهرجان البندقية يخترن إكسسوارات Salvatore Ferragamo

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نجمات مهرجان البندقية يخترن إكسسوارات Salvatore Ferragamo نجمات مهرجان البندقية يخترن إكسسوارات Salvatore Ferragamo

الإثنين 01-09-2014 14:21

تتنوع أذواق النجمات واختياراتهن على السجادة الحمراء، وقد شاهدنا هذا الشيء واضحاً على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي خلال الأيام الماضية، ولكن يبدو أن النجمات على الرغم من تنوع أذواقهن إلا أنهن اتفقن على اختيار إكسسوارات Salvatore Ferragamo  الرائعة لتكمل إطلالاتهن.

اختارت العارضة اليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio أحذية Ferragamo لتزين إطلالتين من إطلالاتها خلال أيام المهرجان، بينما اختارت نيفيس الفاريس Nieves Alvarez حقيبة سهرة ناعمة من نفس الماركة، أما فالنتينا بيلي Valentina Belle فقد ظهرت بلوك كامل يحمل اسم ماركة "Salvatore Ferragamo" فحصلت على إطلالة ناعمة وأنيقة.

شاهدي في الصور كيف ارتدت النجمات إكسسوارات "Salvatore Ferragamo" المتميزة.

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سيدتي