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رحالة مصري ينظم أول رحلة برية من القاهرة للخرطوم عبر الميناء البري الجديد

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رحالة مصري ينظم أول رحلة برية من القاهرة للخرطوم عبر الميناء البري الجديد رحالة مصري ينظم أول رحلة برية من القاهرة للخرطوم عبر الميناء البري الجديد

صورة أرشيفية

أعلن الرحالة المصري عمر منصور عن تنظيم رحلة برية إلى السودان عن طريق الميناء البري الجديد الذي تم افتتاحه بين القاهرة والخرطوم يوم 27-8 الماضي.

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ “ONA” أن الرحلة تم الترتيب لها من خلال “Event” عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ولم نخطر أي وسيلة إعلامية بالرحلة التي سوف تنطلق يوم 19-9 حتى الأن، لكن من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يكون هناك اهتمام أكبر بالدعاية للرحلة لرغبتنا في زيادة عدد المسافرين، حتى نؤكد للعالم أجمع أن مازالت بلد الأمن والأمان.

وعن تفاصيل الرحلة قال منصور أن المسافة بين القاهرة والخرطوم حوالي 5000 كيلومتر، حيث أننا سوف تستغرق في الطريق ما يقرب من 8-10 أيام على أقصى تقدير، وسوف يُقيم أعضاء الرحلة في الخرطوم لما يقرب من 3 أيام، لزيارة معالم السودان، كما أن السفارة المصرية هناك سوف تنظم مؤتمرًا صحفيًا لأعضاء الرحلة لوصفها ووصف ما تم منذ تحركهم من القاهرة حتى وصولهم إلى الخرطوم.

وأضاف، سوف تنطلق الرحلة من القاهرة إلى الغردقة وأسوان وأبو سمبل مرورًا بوادي حلفا ثم دنقله وأم درمان وأخيرًا الخرطوم، وأن العودة للقاهرة ستكون برية أيضًا.

وتابع منصور، “سنسافر عبر الدراجات الهوائية والسيارات.. وسنقضي أول ليلة في مدينة الجونة في الغردقة، ثم نواصل رحلتنا حتى نصل إلى الأقصر ثم أسوان لزيارتهما والتقاط بعض الصور التذكارية وتوجيه رسالة للعالم أجمع أن مصر لازالت تحتفظ بأمانها وأمنها”.

وطالب منصور المسافرين بأخذ التطعيمات اللازمة من بعض الأمراض قبل السفر، وذلك عن طريق هيئة المصل واللقاح، بالإضافة لضرورة توفير رخصة قيادة دولية للسيارة أو الدراجة الهوائية، ودفتر مرور جمركي.

وعن تكلفة الرحلة أكد منصور أن كل فرد مسئول عن مصاريفه حيث أن الرحلة ليست تجارية ولا تهدف إلى الربح، لكن من خلال تجاربه في الترحالات والسفر أكد أن الرحلة ستقترب تكلفتها من مبلغ 5000 جنيه.

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أونا

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