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مسؤول ايراني: السودان لم تطلب مغادرة ملحقنا الثقافى وموظفى المركز بالخرطوم

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مسؤول ايراني: السودان لم تطلب مغادرة ملحقنا الثقافى وموظفى المركز بالخرطوم مسؤول ايراني: السودان لم تطلب مغادرة ملحقنا الثقافى وموظفى المركز بالخرطوم

نفي اليوم مساعد وزير خارجية ايران للشؤون العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان ما تردد حول طلب وزارة الخارجية السودانية من الملحق الثقافي وموظفي المركز الثقافي الايراني في الخرطوم بمغادرة الاراضي السودانية في غضون ثلاثة ايام.

وقال عبداللهيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية صباح اليوم الأربعاء- إن بعض التيارات السودانية تحاول التأثير على العلاقات الطيبة بين طهران والخرطوم الا ان سفارتي البلدين والمراكز الثقافية والاقتصادية تواصل نشاطاتها العادية في كلا البلدين.

وكانت صحيفة “سودان تربيون” قد نشرت يوم أمس الاول “الاثنين” بيانا يفيد بأن السلطات السودانية أمرت بإغلاق المركز الثقافي الإيراني في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات، وطالبت السلطات الملحق الثقافي وطاقم المركز بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

ولم تصدر الخرطوم أي تبريرات للخطوة المفاجئة، بينما علمت “سودان تربيون” أن وزارة الخارجية السودانية استدعت مساء الاثنين القائم باعمال السفارة في الخرطوم وأبلغته بالقرار.

أ ش أ

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