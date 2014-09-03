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بوتين وبوروشينكو يتفقان على وقف دائم لإطلاق النار في شرق أوكرانيا

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بوتين وبوروشينكو يتفقان على وقف دائم لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بوتين وبوروشينكو يتفقان على وقف دائم لإطلاق النار في شرق أوكرانيا

ارشيفية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم (الأربعاء) أن الرئيس بيوتر بوروشينكو توصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في منطقة “دونباس” الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت الرئاسة الاوكرانية في بيان لها أودتها قناة (روسيا اليوم) ـ إن هذا جاء بعد إجراء الرئيس الاوكراني مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت الرئاسة الاوكرانية إلى أنه “تم خلال المكالمة التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في منطقة دونباس وتم التوصل أيضا إلى التفاهم حول الخطوات التي ستساهم في إحلال السلام”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق اليوم إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الأوكراني بيوتر بوروشينكو هاتفيا سبل وقف العنف في جنوب شرق أوكرانيا بأسرع وقت ممكن.

وأكد بيسكوف أن وجهات نظر رئيسي البلدين حول السبل المحتملة للخروج من الأزمة المعقدة تتطابق إلى حد كبير.

 

 

أ ش أ

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