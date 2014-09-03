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' الخدمة العسكرية ' سبب انسحاب إنتر من صفقة صلاح

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' الخدمة العسكرية ' سبب انسحاب إنتر من صفقة صلاح ' الخدمة العسكرية ' سبب انسحاب إنتر من صفقة صلاح

أكدت تقارير إيطالية صحة مفاوضات الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بين إنتر ميلان وتشيلسي من أجل الجناح المصري محمد صلاح.

وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن إنتر سعى بالفعل من أجل التعاقد مع محمد صلاح، إلا أن مخاوف تكرار واقعة "الخدمة العسكرية" أنهي اهتمام إنتر.

واندلعت أزمة سابقة في القاهرة بعدما ألغت وزارة التعليم العالي انتساب صلاح لإحدى المعاهد مما جعله مطالب بالعودة إلى من أجل أداء الخدمة العسكرية.

وكان صلاح قد التحق دراسيا بمعهد الدراسات المتطورة بالهرم لكي يتمكن من السفر كونه على قوى الجامعة، ولكن وزير التعليم العالي قرر إلغاء انتسابه وبالتالي يطلب للتجنيد.

وحصل صلاح على مؤهل متوسط، وبإلغاء انتسابه أصبح مطلوبا للتجنيد مما هدد مستقبله في تشيلسي.

وعلي الرغم من انتهاء الأزمة وعدم إجبار صلاح علي التجنيد، إلا أن مخاوف تكرار الواقعة جعلت إنتر ينسحب من الصفقة.

وتمتد الخدمة العسكرية من عمر 18 حتى الـ30 وبالتالي فأن صاحب الـ22 عاما ما زال تحت سن الخدمة العسكرية.

وأشارت سكاي سبورتس الإيطالية علي وجود مفاوضات بين إنتر وتشيلسي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات من أجل صلاح، إلا أن الصفقة لم تتم.

ولم يشارك صلاح في أي لقاء مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن، فغاب عن القائمة بالكامل في أول جولتين من الدوري الإنجليزي قبل أن يعود إلي القائمة في الجولة الثالثة ولكنه لم يشارك.

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