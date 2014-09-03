راميرس: الدوري الإنجليزي سيكسب لوجود فالكاو

(إفي): أكد البرازيلي راميرس لاعب وسط تشيلسي أن انضمام الكولومبي راداميل فالكاو إلى مانشستر يونايتد سيثري بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار راميرس أنه يتطلع بتفاؤل إلى عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف منتخب البرازيل، وكذلك الحقبة الجديدة للفريق مع مديره الفني المعين دونجا.

وقال راميرس إنه يثق بأن لاعب موناكو وأتليتكو مدريد وبورتو وريفر بليت السابق سيساهم بالكثير في الدوري الإنجليزي.

وأوضح اللاعب البرازيلي: "أعتقد أن الدوري الإنجليزي سيكسب في وجود لاعب بهذه القدرات".

ويعسكر راميرس مع منتخب بلاده في ميامي استعدادا للمباراة الودية التي يخوضها الفريق البرازيلي يوم الجمعة أمام نظيره الكولومبي.

وستكون هذه المباراة إعادة للقاء المنتخبين اللاتينيين في دور الثمانية لمونديال البرازيل 2014 ، الذي انتهى بفوز أصحاب الأرض 2-1 ، إلا أن الفريق تعرض بعدها لخسارة مذلة 7-1 في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا المتوجة لاحقا باللقب.

وقال راميرس إن عودة دونجا لتدريب منتخب الكناري ستعني "أسلوب عمل جديد"، على اللاعبين التأقلم عليه.

وتمثل عودة نيمار من إصابة تعرض لها في المونديال، وتحديدا في لقاء كولومبيا، أحد عوامل الجذب الأخرى للقاء الودي الذي يستضيفه ملعب (صن لايف) بمدينة ميامي.

وستكون هذه المرة الأولى التي يرتدي فيها نجم برشلونة قميص الكناري منذ إصابته بكسر في إحدى فقرات الظهر، خلال احتكاك مع الظهير الأيمن الكولومبي كاميلو زونييجا.

وأكد راميرس أن نيمار "في حالة جيدة وسعيد" بالعودة للعب مع المنتخب.

وأختتم: "نيمار رائع ويتمتع بقلب كبير، إنه متحفز كثيرا للعب بعد أن حملت آخر مبارياته مع المنتخب ذكرى سيئة".