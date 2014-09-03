ضبط مصورة فيديو «كتائب حلوان» أثناء اختبائها بالإسكندرية

قالت وزارة الداخلية، صباح الأربعاء، إن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على مصورة فيديو ما يسمى «كتائب حلوان»، أثناء اختبائها في منطقة الرمل بالإسكندرية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن تحريات ضباط قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع مباحث الإسكندرية، أكدت سفر المتهمة، علياء عواد، مصورة بموقع «رصد» الإخباري، التي صورت فيديو «كتائب حلوان»، إلى محافظة الإسكندرية، في محاولة للهروب من ملاحقتها الأمنية.

وتابع بيان الوزارة: «عقب تقنين الاجراءات القانونية اللازمة تم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها».

كانت أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على المتهمين الـ 10 متهمين الذين ظهروا في فيديو «كتائب حلوان»، بينهم المتهم مجدي إبراهيم، الشهير بـ«مجدي فونيا»، الذي تلا البيان في الفيديو.