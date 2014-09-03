سالم الموسى: الإدارة الصحيحة تحقق مراتب متقدمة

قال سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة «فالكن سيتي أوف وندرز» إن تقدم الإمارات على مؤشر التنافسية العالمي للمرتبة 12 هذا العام من المرتبة 16 والتي كانت حققتها العام الماضي هو مفخرة وإنجاز لنا جميعاً، وهذا التقدم يؤكد أننا رفعنا من تطورنا للأفضل ولمراتب أعلى وأكثر تقدماً، وإن الإدارة الصحيحة تحقق مراتب متقدمة، وإن دل هذا على شيء فهو يدل على الإدارة الحكيمة للقيادة الرشيدة والتوجه العام لجعل الإمارات تنعم بالحضارة والتطوير ولتقدم الإنسان والبيئة، ولتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة، وكذلك الاسترشاد الذكي للموارد الطبيعية واستغلال الطاقة الشمسية، كما أن دبي وضعت هدفها وهو التحول لمدينة ذكية في غضون ثلاث سنوات.

الإمارات أيضا استثمرت في العنصر البشري، وحددت هدفها الأول وهو تطوير المواطن وبناء الإنسان بشكل عام وما يحتاجه. وأضاف: يدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معنى بناء الإنسان وتعمير الأرض.