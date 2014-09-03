سواعد مخلصة صنعت نجاحات الإمارات

أكد مسؤولون في هيئة دبي للطيران المدني ومطارات دبي أن نجاحات الإمارات صنعتها سواعد مخلصة من أبنائها وتلاحم كبير بين القيادة والشعب الذي آمن بفرصه ووطنه الذي ما بخل عليه يوماً.

وقال محمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني: إن النجاحات المتتالية للإمارات رغم عمرها الزمني القصير مقارنة بدول فاقتها عمراً تؤكد أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وجهود المخلصين وتلاحم كبير بين القيادة والشعب الذي آمن بفرصه ووطنه الذي ما بخل عليه يوماً.

وأكد أهلي أن وصول الإمارات لهذه المراكز العالمية وتقدمها المستمر في المؤشرات العالمية المختلفة يعدان تتويجاً لجهود صادقة وقيادة واعية تعرف كيف تحقق النجاح والازدهار لشعبها، وهي لم تتوقف عند هذا النجاح، بل تواصل مسيرة العمل والإنجاز في مختلف حقول الحياة.

وقال أهلي إن هذه الإنجازات لم تأت مصادفة، بل هي حصيلة جهود مثمرة وقيادة واعية تمتلك رؤيتها للمستقبل بما فيه من فرص وتحديات على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة القصيرة من عمر الدولة يثبت بلا شك أن الإمارات تعد اليوم طليعة العمل الجاد، وهي مركز الابتكار ومركز التجارة ومركز الانفتاح على العالم، وهي إنجازات شهد لها القاصي والداني وضعت الدولة على خارطة العالم بأحرف من ذهب، وباتت الإمارات رقماً صعباً في السباق نحو القمة. وأوضح أن نظرة سريعة على مطارات وطرق وموانئ الإمارات تبرز عظمة الإنجاز الإماراتي الذي يقدم اليوم خبراته وتجاربه للدول الشقيقة والصديقة التي باتت تتطلع إلى الإمارات كأنموذج للنجاح والعمل.

مقومات نجاح

أما جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي فأشار إلى أن العامل الأبرز في هذا النجاح هو تلك الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي وفرت كل مقومات النجاح والعمل وتحفيز شباب الوطن لخدمة بلده التي لم تبخل يوماً على مواطنيها والمقيمين فيها.

واقع

وأشار الحاي إلى أن نظرة واقعية على ما تحقق على أرض الواقع تكفي لأي مراقب ليرى ما هو منجز وما يمكن للإنسان المخلص المؤمن بقيادته الواعية أن يحققه وما يمكن أن يجنيه نتيجة للعمل الدؤوب ومسار النجاح الذي ليست له نهاية كما آمن دوماً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال إن القيادة المتمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، علمتنا دوماً حب العمل وخدمة الأوطان، وبالتالي فإن هذه الإنجازات تعد تتويجاً لذلك الجهد والعمل الذي يقود إلى التميز الذي نراه كل يوم وفي مختلف ميادين وحقول العمل، وليس فقط في المؤشرات الدولية التي تعكس ما وصلت إليه الدولة مقارنة بمحيط يزخر بالتحديات.

مشاريع

وأضاف أن ما نراه اليوم من مشاريع ضخمة واستثمار في الأرض والإنسان والعمل الدؤوب والجاد يفرض علينا مواصلة مسيرة البناء والنجاح التي لا يوجد فيها خط للنهاية، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله ورعاه.