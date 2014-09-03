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أحمد بالحصا: إقرار دولي بالإنجازات

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أحمد بالحصا: إقرار دولي بالإنجازات أحمد بالحصا: إقرار دولي بالإنجازات

قال رجل الأعمال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة: إن نتائج التقرير العالمي إقرار وشهادة دوليان بإنجازات الإمارات وما حققته في مجال التنافسية والعمل والترابط المجتمعي، ويتطلب ذلك منا جميعاً مؤازرة قيادتنا الحكيمة عبر بذل المزيد من العمل والجهد لنحافظ على ما تحقق ونستمر في رحلة النجاح.

وأضاف بالحصا أن هذه شهادة عالمية تثبث أن الإنجاز لم يقتصر على جانب واحد، بل شمل مختلف مجالات الحياة؛ سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية، فضلاً عن نجاحات الابتكار والتفرد التي أعطت للإمارات تلك المكانة العالمية، مؤكداً أن تلك النتائج التي تبعث على الفخر والاعتزاز ستتواصل من أجل رفعة الوطن والمواطن، معبراً عن يقينه وثقته المطلقة بأن قيادتنا الحكيمة لن تتوقف عند هذا الحد أو ذاك المدى في دفع عجلة النمو إلى أعلى مستوياتها لتلبية احتياجات المواطنين، ومادام الأمر يتصل بخدمة أبناء الشعب فلا حدود لكرمهم وسخائهم أو مبادراتهم الكريمة.

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