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وزير الصحة يستعرض جدول أعمال مؤتمر «الغذاء والدواء»

  • مصر
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استقبل الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، الدكتور رفعت الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المنظمة والوزارة، وآليات عقد المؤتمرات، وورش العمل، والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الإدارة الصحية، إلى جانب استعراض جدول أعمال التحضيرات الجارية لمؤتمر «الغذاء والدواء» في دورته الثانية، التي تعقد في إبريل المقبل، تحت شعار «تحديات الواقع ومتطلبات المستقبل».

وقال «الفاعوري» إن الهدف من المؤتمر إلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لمعايير جودة نظم الغذاء والدواء في الدول العربية، ومدى تأثيرها على صحة المواطن، ومناقشة القضايا الملحة، والمشكلات التي تواجه الهيئات الرقابية والشركات المعنية، والمسوقة في مجال الغذاء والدواء.

وأضاف إنه سيتم خلال المؤتمر دراسة الضوابط والقواعد التي تهدف إلى إحكام السيطرة على معايير الجودة إقليمياً، والاستفادة من الخبرات العالمية والعربية المطبقة في نظم الرقابة على الغذاء والدواء، وعرض نماذج للتبادل والتكامل لتطبيق تحليل المخاطر في سلسلة الغذاء والدواء، ومناقشة توصيات في المؤتمر العربي الأول من مختلف القضايا التي تمس صحة المواطن العربي.

يذكر أن المؤتمر العربي الأول للرقابة على الغذاء والدواء عقد العام الماضي في مدينة شرم الشيخ بحضور 700 خبيراً ومتخصصاً من عشرين دولة عربية ودولية.

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