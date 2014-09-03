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الحارس رقم 1 في مصر.. مدرب الزمالك متجاهلا إكرامي: الشناوي أفضل

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الحارس رقم 1 في مصر.. مدرب الزمالك متجاهلا إكرامي: الشناوي أفضل الحارس رقم 1 في مصر.. مدرب الزمالك متجاهلا إكرامي: الشناوي أفضل

عصام الحضري Vs أحمد الشناوي Vs شريف إكرامي Vs أمير عبد الحميد؟ من يحرس مرمى منتخب في مواجهتي السنغال وتونس؟

FilGoal.com سأل مدربين حراس المرمى في أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي حول من يحرس شباك الفراعنة، وننشر اختياراتهم تباعا.

أولا، قال سيد جاد مدرب حراس مرمى الإسماعيلي إن عصام الحضري يملك خبرات كبيرة، لكنه يرى أن شريف إكرامي الأحق باللعب أساسيا لأنه لازال يملك لياقة المباريات كون الأهلي مستمر في البطولات الإفريقية.

لقراءة التفاصيل عن اختيار مدرب الإسماعيلي لحارس الأهلي، زوروا هذا الرابط..

ثانيا، جاء الدور على عماد المندوه مدرب الزمالك.

وقال المندوه لـFilGoal.com يوم الأحد: "الحضري طبعا لا غنى عن وجوده، لكن في الحقيقة الأنسب لحماية منتخب مصر هو أحمد الشناوي".

وأوضح "الشناوي هو الحاضر والمستقبل، لهذا حان وقت أن يحتل موقع الحارس الأساسي لمنتخب مصر".

وتابع "أحمد الشناوي تخطى حاجز رقم 2.. لقد وصل لقمة النضج، يملك سرعة رد فعل هائلة ويتألق في كل مباراة يشارك خلالها".

وأضاف "لم يعد الشناوي الحارس الذي نعده للمستقبل، أو اللاعب الذي عليه أن يتعلم أولا قبل أن يلعب.. لقد بات رقم 1 منذ فترة، ولهذا هو الأنسب لقيادة ".

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