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وزير الخارجية يزور إثيوبيا غدا لبحث أزمة سد النهضة

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وزير الخارجية يزور إثيوبيا غدا لبحث أزمة سد النهضة وزير الخارجية يزور إثيوبيا غدا لبحث أزمة سد النهضة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري يوم الخميس 4 سبتمبر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك في زيارة ثنائية تستهدف بحث مستجدات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري سيلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء الاثيوبي هايلى ماريام دسالين حيث سيقوم بتسليمه رسالة من السيد الرئيس عبد الفتاح تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى قضية مياه النيل.

كما سيجري الوزير شكري مباحثات ثنائية مع نظيره الإثيوبي تيدوروس أدهانوم، حيث سيتم تناول العلاقات الثنائية وتحديد موعد عقد الدورة القادمة من اجتماعات اللجنة المشتركة والتي من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر القادم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتى في أعقاب انتهاء أعمال الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الثلاثية بين وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة الإثيوبي

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