ضبط 624 زجاجة خمور بمنزل سائق غرب الأقصر



> تمكن مكتب مكافحة الآداب العامة بمديرية أمن الأقصر، من ضبط 25 كرتونة بداخلها 624 زجاجة خمور بمنزل سائق بقرية المريس التابعة لدائرة مركز شرطة القرنة .

تلقي اللواء منتصر ابوزيد مدير أمن الأقصر إخطارا من الرائد باسم عبد السلام رئيس مكتب مكافحة الآداب العام بالمديرية يفيد بضبط المدعو الطيب .ط. ع. ا “30 سنة ” سائق ومقيم المريس دائرة مركز القرنة وبحوزته خمور متنوعة داخل مخزن بمنزلة بدون تراخيص عبارة عن 12صندوق بيرة استيلا بإجمالي 288 زجاجة، و8 كراتين بيرة سقارة بإجمالى 192 زجاجة، و2كرتونة بيرة هينكين باجمالى 48 زجاجة، و 2كرتونة براندى كبير باجمالى 48 زجاجة، بالإضافة إلى كرتونة صغيرة باجمالى 48 زجاجة.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد الكحولية بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3260 ادارى القرنة لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .