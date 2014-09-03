وكالة الأنباء الروسية تؤكد مقتل أحد مصوريها في أوكرانيا

أكدت وكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” اليوم الاربعاء مقتل مصورها “اندري ستينين” في أوكرانيا و كان قد فقد في الخامس من أغسطس الماضي.

وقال ديمتري كيسيليف مدير وكالة الانباء الروسية ـ حسبما أفاد قناة (روسيا اليوم) ـ إن “زميلنا المصور اندري ستينين تبين انه لم يكن اسيرا لكنه قتل قبل شهر”، موضحا أن سيارته استهدفت باطلاق نار واحرقت على طريق قريب من دونيتسك احد معاقل الانفصاليين الموالين لروسيا ومركز معركتهم ضد القوات النظامية في شرق اوكرانيا.

وقد أفادت لجنة التحقيق الروسية بأن المصور الروسي كان يتبع رتلا من سيارات اللاجئين يتقدم بحماية الانفصاليين حين استهدفتهم نيران الجيش الاوكراني، مما ادى الى تدمير اكثر من عشر سيارات لمدنيين.

أ ش أ