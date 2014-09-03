تزويد موانى هيئة السويس بـ2 لنش ألومنيوم بتكلفة 15 مليون جنيه

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامى بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أن الهيئة تعمل دائما على رفع كفاءة الوحدات البحرية و تزويد موانى الهيئة بأحدث وسائل الارشاد و القطر للوصول إلى المستوى الدولى المتبع فى الموانى العالمية.

وأكد أنه يجرى حالياً تجهيز 2 لنش إرشاد الومنيوم مصنوعان من الالومنيوم البحرى بطول 14-16 متر و سرعة الابحار القصوى 22 عقدة بتكلفة الواحد 7.5 مليون جنيه باجمالى مبلغ 15 مليون جنيه .

وأضاف المتحدث باسم الهيئة عبر بيان إعلامي، إن ميناء السويس بور توفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 350 سيارة قادمة من جدة.