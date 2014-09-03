محافظ الأقصر يبحث تنشيط السياحة الصينية واليابانية

بحث اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر مع رئيس مدينة كيوتو اليابانية كادو كاوا، سبل تنشيط السياحة اليابانية للأقصر وإمكانية تسيير رحلات طيران مباشرة من مدن اليابان إلي الأقصر خاصة وأن السائح الياباني يهتم بالسياحة الثقافية التي تشتهر بها الأقصر .

وعقد المحافظ علي هامش مشاركة محافظة الأقصر في مؤتمر منظمة المدن التاريخية بالعالم والذي تستضيفه مدينة يانج زو الصينية في الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري بمشاركة ممثلي 74 دولة من مختلف دول العالم لقاء خاص مع رئيس مدينة كيوتو والمهتمين بالشأن السياحي كما قام بإهدائه درع المحافظة وتوزيع الهدايا العينية علي عدد من المشاركين وبحث معهم تسويق الأقصر سياحيا وتفعيل التعاون المشترك واتفاقيات التأخ والتعاون المشتركة بين عدد من الدول .

وكان المحافظ قد التقي وتومنيانج رئيس مدينة يانج زو الصينية حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة منها تسويق الاقصر سياحيا في الصين وتفعيل التعاون المشترك في شتى المجالات وبحث إمكانية إقامة اتفاقية تعاون وتآخى بين المدينتين سيتم التنسيق بين الطرفين واعداد نقاط البروتوكول الخاصة باتفاقية التاخى في موعد سيتم تحديده لاحقاً .