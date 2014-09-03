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ضبط 3 أفارقة بمطار القاهرة حاولوا السفر إلى أوروبا بجوازات مزورة

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ضبط 3 أفارقة بمطار القاهرة حاولوا السفر إلى أوروبا بجوازات مزورة ضبط 3 أفارقة بمطار القاهرة حاولوا السفر إلى أوروبا بجوازات مزورة

مطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء القبض على 3 ركاب أفارقة حاولوا السفر ترانزيت إلى أوروبا بجوازات مزورة وتم سحب الجوازات منهم وتحرير محاضر لهم وترحيلهم إلى بلادهم.

وقد ذكرت مصادر امنية انه أثناء إنهاء اجراءات جوازات ركاب ترانزيت قادمين على الطائرة المصرية من نيروبى متوجهين إلى برشلونة إشتبه المقدم عبدالحميد فكرى مشرف صالة السفر فى راكبين يحملان جوازين بريطانيين، وبفحصهما تبين تزويرهما عن طريق نزع الصور الأصلية , وتبين أنهما يحملان الجنسية الصومالية كما تم ضبط راكب من كوت ديفوار يحمل جوازا مزورا لدى وصوله ترانزيت من أبوجا فى طريقه إلى ميونيخ , أمر مدير أمن مطار القاهرة بسحب جوازات الركاب الثلاثة وتحرير محاضر لهم وترحيلهم من حيث أتوا.

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