اليمن ومصر تبحثان التعاون فى المجال الصحى

بحث الدكتور أحمد عاطف رئيس المجلس الطبى اليمنى مع الدكتور هشام لبيب المستشار الطبى والدكتورة سميحة عبد الرحمن مدير مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بصنعاء سبل دعم وتطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك فى المجال الصحى بين البلدين .

وصرح رئيس المجلس الطبى اليمنى بأنه تم تبادل الآراء حول تطوير الأداء المهنى في مختلف المجالات الطبية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات والحد من الأخطاء الطبية في المنشآت الطبية العامة والخاصة.

وقال إنه تم الاتفاق على تطوير مركز علاج السكر فى مستشفى الثورة الحكومى باليمن فنيا وعلميا وإيفاد أطباء وممرضين للتدريب فى معهد السكر بمصر.

أ ش أ