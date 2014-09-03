قوات الاحتلال تعتقل 5 شباب في مدن مختلفة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم (الأربعاء) أربعة شبان خلال مداهمة لقرية “العرقة” غرب جنين وقرية “كفر اللّبد” في طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين “علاء” و”أحمد توفيق مصطفى يحي” والشاب “ماهر خضر وأكد “(30عاما) عقب اقتحام قرية “العرقة” ومداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، كما داهمت هذه القوات منزلي الشقيقين “نزار” و”أحمد خضر واكد” وفتشتهما واستجوبت ساكنيهما.

وأضافت تلك المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ” محمد أحمد شفيق برهوش” من قرية “كفر اللّبد” في طولكرم.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة “بيت أمر” شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال “محمد عوض” منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في “بيت أمر” إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر “ماهر إبراهيم عودة صبارنة” (33 عاما) بعد تفتيش منزله واقتادته إلى معسكر عصيون شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر “تركي محمد محمود العلامي” وفتشته وصادرت جهاز الحاسب الآلي الخاص به وشرائح اتصال خليوية، كما نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية ومدخل بلدة “سعير” شمال شرق الخليل وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية مما تسبب في إعاقة مرورهم.

أ ش أ