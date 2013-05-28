ارتفاع صادرات سويسرا فى أبريل الماضى

زادت الصادرات السويسرية فى أبريل مدعومة بيومين عمل إضافيين فى الشهر، مما ساعد فى رفع المبيعات بقطاع الكيماويات والصناعات الدوائية.

وقال مكتب الجمارك الاتحادى، اليوم الثلاثاء، إن صادرات سويسرا ارتفعت 6.9 بالمئة بالأسعار الحقيقية فى أبريل لتصل إلى 17 مليار فرنك سويسرى (17.67 مليار دولار)، لكنها تراجعت 3.7 بالمئة عند تعديل الأرقام لأخذ يومى العمل الإضافيين فى الحسبان.

ونمت صادرات المنتجات الدوائية والكيماويات- وهى أكبر صادرات البلاد- 10.8 بالمئة، فى حين زادت صادرات الآلات والأجهزة الإلكترونية 4.6 بالمئة والساعات 2.3 بالمئة.

وتستفيد الصادرات السويسرية من سقف فرضه البنك المركزى على سعر صرف الفرنك فى 2011، لكنها تعانى من طلب ضعيف فى أوروبا، وهى أكبر شريك تجارى لسويسرا.

وبتعديل الأرقام فى ضوء العوامل الموسمية تكون الصادرات قد انخفضت 7.6 بالمئة بالأسعار الحقيقية، فى حين انكمش الفائض التجارى إلى 1.7 مليار فرنك فى أبريل من 1.9 مليار فرنك فى مارس.