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“مصر القومي”: الوقوف بجوار السيسي واجب وطني.. والمعادلة ستكتمل بالبرلمان

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“مصر القومي”: الوقوف بجوار السيسي واجب وطني.. والمعادلة ستكتمل بالبرلمان “مصر القومي”: الوقوف بجوار السيسي واجب وطني.. والمعادلة ستكتمل بالبرلمان

 

الرئيس عبد الفتاح

طالب الدكتور محمود رياض، نائب رئيس حزب القومي، المصريين بضرورة الوقوف بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبور المرحلة الحرجة الراهنة، واصفا الوقوف بأنه واجب وطني.

وفي هذا الإطار، عبر رياض في تصريحات صحفية عن أمله في أن يأتى البرلمان المقبل محملا بالخبرات، والكفاءات ويمتلك نفس رؤى الرئيس في العمل، والإنجاز كي يتوافق مع السيسي، مؤكدًا على أن المعادلة ستكتمل بانتخاب، برلمان وطني واعٍ يكون هدفه الاول مساعدة رئيس الجمهورية لا التناحر معه.

وثمن القيادي بـ”مصر القومي” الجهود المبذولة من أي طرف لمنع، والتصدي للخلافات، والمشاحنات، موضحا أن الظرف الراهن يحتم على الجميع الوقوف صفا واحدا لنصرة الدولة أولا وأخيرا، وتجنيب البلاد الدخول في صراعات شخصية وحزبية.

يذكر أن الدكتور محمود رياض ، كان قد أعلن أنه سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على مقعد الفردى بمركز مدينة أجا بمحافظة الدقهلية.

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