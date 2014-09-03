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زوجة أحد شهداء انفجار مدرعة العريش : قال لي “أنا هأموت شهيد”

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شهيد العريش مع ابنائه

شهيد العريش مع ابنائه

قالت أمل سلطان موسي 28 سنة، زوجة الشهيد السيد السيد عبده عبد الحميد 33 سنة مساعد شرطة من قوة الأمن المركزى والذي استشهد في تفجير مدرعة رفح أمس الثلاثاء،”  لقد عاد زوجى للعمل الخميس الماضى بعد ان سهر مع اصدقاؤه حتى ساعات الصباح الأولى وكان حديثه معهم عن الشهادة والموت وعن جزاء الموت فداء الوطن ومن أجله   .

 

وأضات أنه أنتقل للعمل كسائق مدرعة في العريش بعد ان كان يعمل بإحدى الشركات بالقاهرة، حيث قرر التطوع  للعمل بالجيش . 

ذكر أنه تم  تشييع الجثمان فى الساعات الأولى من الصباح بمسقط رأس الشهيد بقرية سلكا التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية 

 

 

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الشهيد السيد السيد عبده عبد الحميد

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