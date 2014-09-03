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جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس

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جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس جنايات سوهاج تستأنف اليوم محاكمة 119 متهم فى أحداث حرق كنيسة مارجرجس

أرشيفية

تستأنف اليوم الاربعاء، محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين مجدى نبيل وحلمى عبد الجواد، بأمانة سر طه حسين، ورمضان حسن جلسات محاكمة 119 متهما ” منهم 47 هاربين ومفرج عنهم لأسباب صحية ” من أعضاء جماعة الإخوان بعد اتهامهم في أحداث العنف التي وقعت بسوهاج في 14 أغسطس من العام الماضي بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

كانت النيابة العامة بسوهاج قد أحالت 119 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم ، كما قررت النيابة العامة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة التحقيق .

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعى، وحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج ، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، والإتلاف العمدى للممتلكات والسيارات العامة والخاصة وحرقها واستعمال القسوة .

ومن الجدير بالذكر ان الجلسة الماضية عقدت فى الخامس من شهر اغسطس الماضى وتم تاجيلها لجلسة اليوم للاستماع لباقى مرافعات المتهمين

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