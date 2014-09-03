هكذا ناقضت دينا نفسها في أولى حلقات"الراقصة"

عُرض مساء أمس الأثنين أولى حلقات برنامج المسابقات في الرقص الشرقي"الراقصة"، على قناتي "القاهرة" و"الناس"، والذي تقدّمه الراقصة المصرية دينا، برفقة التونسية فريال يوسف، والسينارست المصري تامر حبيب.

وبدأت الحلقة بالحديث عن كيف أن الرقص الشرقي هو تراث مصري أصيل، وعُرضت بعض اللقطات لاختيارات دينا للمتسابقات اللواتي أتين من مختلف أنحاء العالم مثل: أمريكا، واليابان، وباكستان، والجزائر، ولبنان، ومصر، وتونس، وغيرها.

وناقضت دينا نفسها حيث قالت أثناء اختيار الرافصات إنها ستختار أي راقصة لبنانية موضحة بقولها: "اللبنانيات حبايبنا أي واحدة لبنانية معايا"، لكن دينا لم تنفّذ كلامها إذ أن قائمة الراقصات اللواتي تم اختيارهن للمشاركة في المسابقة، والذي بلغ عددهن 27 راقصة، لم تتضمن أي راقصة لبنانية، وكان أكثرهن من المصريات.