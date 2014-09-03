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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 910 متشددين في عملية خلال شهر يونيو الماضي

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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 910 متشددين في عملية خلال شهر يونيو الماضي الجيش الباكستاني يعلن مقتل 910 متشددين في عملية خلال شهر يونيو الماضي

ارشيفية

أعلن الجيش الباكستاني أن قواته قتلت 910 متشددين كما فقد 82 من جنوده، وذلك في عملية كبيرة تم تنفيذها في شهر يونيو الماضي في المنطقة القبلية المضطربة قرب أفغانستان.

وقال بيان عسكري صدر اليوم الأربعاء – ونقلته “فوكس نيوز” الأمريكية – إن قوات الجيش تمكنت من تطهير بلدات “ميران شاه” و”مير علي” و”داتا خيل” و”بويا” و”ديجان” والتي كانت تعد معاقل للمتشددين في شمال وزيرستان، وذلك عندما شنت عملية كبيرة هناك للقضاء على المتمردين المتهمين بشن هجمات في باكستان وأفغانستان.

وأضاف الجيش أن السلطات الباكستانية نفذت أيضا 2274 عملية في جميع أنحاء البلاد منذ شهر يونيو الماضي مما أسفر عن مقتل 42 مسلحا واعتقال 114 آخرين.

أ ش أ

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