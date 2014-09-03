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رئيس حي فيصل يقود حملة لإزالة الإشغالات بمنطقتي الصباح والمثلث بالسويس

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رئيس حي فيصل بالسويس يقود حملة لأزالة الاشغالات

رئيس حي فيصل بالسويس يقود حملة لإزالة الاشغالات

قاد العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل بالسويس، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة قام خلالها بإزالة الإشغالات والتعدي على أراضي الدولة بمنطقة الصباح وحي الجمهورية ومنطقة المثلث.

وقال مصدر مسئول بالحي، أنهم تمكنوا من إزالة أكثر من 20 كشك ومبني على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون وعدم الحصول على التراخيص اللازمة .

يذكر أن رئيس حي فيصل يترأس حملات موسعة منذ أكثر من أسبوع لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأكشاك المخالفة وتنظيف وتجميل مناطق الحي .

 

 

 

 

رئيس حي فيصل بالسويس يقود حملة لأزالة الاشغالات

حملة لإزالة الاشغالات بحى فيصل بالسويس

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