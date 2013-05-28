تخصيص 25 مليون و500 ألف جنيه لإحلال وتجديد شبكات المياه بالبحر الحمر‎

أكد المهندس ناجح محمد أحمد رئيس شركة مياه البحر الأحمر إنه قد تم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه ، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه إلى 25 مليون و500 ألف جنيه ، حيث إنه كان من المقرر اعتماد مبلغ 11 مليون جنيه ضمن خطة الإحلال والتجديد.

وجاء اعتماد المبلغ الذى تم زيادته بقيمة 14 مليون و500 ألف جنيه كتخصيص للمناطق الساخنة وهى المناطق الأكثر شكاوى ، كما تقوم الشركة بإجراءات احترازية لمحاولة استقبال صيف بدون مشاكل ، حيث يتم تدعيم الخطوط الرئيسية بجانب أعمال الصيانة وتغيير بعض المحابس الرئيسية بعدة مناطق.

وفى نفس السياق تقوم الشركة بعمليات الإحلال والتجديد لشبكات المياه المتهالكة بمناطق مختلفة بمدن المحافظة للقضاء على تسربات المياه ، وقد بدأت الشركة بالأماكن الأكثر كثافة سكانية والأكثر تضررًا ، حيث تم الانتهاء من الوصلات الرئيسية والفرعية لخدمة 1700 وحدة سكنية بعمارات ابوعشرة و144 وحدة وأبونواس ومنطقة التدريب بتكلفة حوالي مليون جنيه ، وذلك لتامين هذه المناطق من أى أزمات مستقبلية فى المياه نتيجة لتهالك الخطوط وما يترتب عليها من اهدار للمياه.

ومنعًا لاحتمال حدوث تلوث لمياه الشرب يتم تغيير الوصلات القديمة إلى وصلات ” بولى ايثيلين ” بعدة مناطق بمدن المحافظة بطول 312 كم وبأقطار مختلفه مما سيساهم فى تحسين كميات المياه التى يتم ضخها للمناطق التى يوجد بها ضعف فى بعض الأحيان.