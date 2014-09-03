اختطاف 18 سوريا احتجاجا على استمرار اختطاف العسكريين اللبنانيين

أختطفت مجموعات يعتقد أنها من أقارب الأسرى العسكريين اللبنانيين 18 سورياً واحتجزتهم في أحد المستودعات في بلدة ” شمسطار” بالبقاع اللبناني.. كرد فعل على استمرار اختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة.

وذكرت اليوم صحيفة “النهار” اللبنانية أن استنفاراً واسعاً جرى أمس في حركة إلاتصالات في أزمة العسكريين المختطفين فى ضوء تهديد تنظيم “داعش” بقتل أحد العسكريين لفرض تنفيذ المطالب التي يطرحها التنظيم.

وفي هذا السياق تحركت “هيئة العلماء المسلمين” لتمنع “داعش” من تنفيذ تهديده بذبح جندى لبنانى .

ونقل عن مصادر مطلعة – على حركة الاتصالات التي تجريها تركيا وقطر في اطار وساطة تقودها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية بعيداً من الاضواء، – احتمال اطلاق ثلاثة من العسكريين المخطوفين خلال الساعات المقبلة.

أ ش أ