نجوم آراب أيدول وستار أكاديمي يهنئون زينب أسامة

بعد أيام من صدور أغنيتها الأولى، استقبلت مشتركة برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة المغربية زينب أسامة، التّهاني من أصدقائها المشاهير على موقع "تويتر"، والذين لم يترددوا في إبداء إعجابهم بالأغنية، وتمنوا لها مزيداً من النّجاح.

وهذا ما كتبوه لها :

زميلها في البرنامج السعودي عبد الله عبد العزيز :

"مبروووووك زينب ع الغنية الرائعة كل التوفيق يارب "

التونسية ليليا بن شيخة :

"ألف مبروك حبيبه ديااااااالي و يا رب كل الفرح لقلبك حبيبتي ومن نجاح إلى نجااااح #خليك_معايا زوييييينه بزاااااف".

نور فرواتي :

"أنا إلي نخاف عليكي وأنا إلي نبغيكي وأنا إلي بعشقك.. مالي مستغرب حلاوة #خليك_معايا لأنو الحلو حلو من يومو يا عسل #مبروك_يا_حلو".

خريج أراب أيدول عبد الكريم حمدان :

"ألف مبروك يا رب على أغنيتك الجديدة ويا رب تحملك الخير والنّجاح و التفوق ع طول وتكون بداية لمشوار مليئ بالنجاحات الكثيرة".

سكينة بوخريص :

"مبروك الأغنية زوزو انشاء الله من نجاح لنجاح #خليك_معايا "

جان شهيد :

"زينوب مبروك الاغنية بزاف تجنن ".

زكي الشريف :

"مبروك زنوبا روعة حبيبتي الله يوفقك وتشوفي الخير بتستاهلي #خليك_معايا".

يسرا سعوف :

"مبروك أول اغنية حبيبة ديالي وانشالله من نجاح لنجاح".

رنا سماحة :

"مبروك الأغنية زينب وياريت دايما موفقه"

طاهرة حماميش :

"ألف مبروك على أغنية #خليك_معايا أغنية جميلة ومبروك لجمهورك".

مصعب الخطيب :

"ألف مبرووك الأغنية زينب ومنها للأعلى ان شاء الله "

محمود محي :

"مبروك يا زينب عالاغنية وبتمنالك النّجاح والتميز دايماً في حياتك".

ماريا سركيس :

"ألف مبروك زينب على الأغنية الجديدة وانشالله من نجاح لنجاح دايماً يااا رب".

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تُحقق نسبة مشاهدات جيدة في اليوتيوب، فبعد أقل من أسبوع على إطلاقها، حققت الأغنية ما يزيد عن 24 ألف مشاهدة، فيما عبّرت زينب عن سعادتها لنجاع أغنيتها الأولى.

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