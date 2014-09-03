رئيس مجلس الوزراء الكويتي ينهي مشكلة الفنانين مع وزارة الإعلام الكويتية

انتهت مشكلة وزارة الإعلام ونجوم الفنّ في الكويت ممن يمتلكون شركات إنتاج فنية، بعد أن استدعى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اليوم بحضور وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، الفنانين حياة الفهد وسعاد عبدالله وطارق العلي، مشدداً على دعم الحكومة للفن والفنانين، وفي المقابل عبّر الفنانون عن التزامهم بالقانون.

وعلم "سيدتي نت" أن الفنانين أبلغوا سموه عدم رفضهم لتطبيق القانون ولكن بطريقة صحيحة وواضحة، محمّلين وكيل وزارة الإعلام مسؤولية ما حدث من إحالتهم إلى النيابة وإغلاق شركاتهم الفنية، فيما وعدهم سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء هذه القضية واعتبارها منتهية، بالإضافة إلى مشكلة تفرّغ الفنانين موظفي وزارة الإعلام مؤكداً أن بابه مفتوح لهم.

البيان الرسمي لاستقبال الفنانين:

استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف، وبحضور معالي وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح كلا من الفنانة: حياة الفهد والفنانة سعاد عبدالله والفنان طارق العلي.

وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية رسالة الفنّ والفنانين في النهوض بالمجتمع، وتعزيز القيم والمبادئ السامية وحمايتها وتماسكها ووحدتها الوطنية، مشيراً إلى أنه أمر جسده الفنانون خلال مسيرتهم وبجميع مجالات الفنّ.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن الحكومة لا تتوانى عن دعم الأعمال الفنية الهادفة التّي تحمل قيماً ومُثلا عالية وتحقق دورها الحيوي في تقدّم المجتمع، مؤكداً أن الفنانين يعدّون هامة من هامات الكويت بعطائهم، وزملائهم الفنانين الذين كان لهم الدور الكبير في الإرتقاء بالفنّ في الكويت.

وقد عبّر الفنانون عن تقديرهم وامتنانهم لسمو رئيس مجلس الوزراء الذي استمع إلى الأفكار التي طُرحت خلال اللقاء مشيرين إلى أنهم لمسوا من سموه دعمه للفن الكويتي الهادف والبنّاء الذي لم يتوانَ عن دوره في تحقيق الأهداف السامية في بناء المجتمع.

وأكّد الفنانون على التزامهم بتطبيق القانون وكل ما من شأنه الإرتقاء بالفن

والفنانين وتذليل العقبات التي تواجه المسيرة الفنية.

هذا وتلقّى سموه خلال اللقاء اتصالاً هاتفياً من الفنان عبدالحسين عبدالرضا من مقرّ إقامته في لندن الذي طمأن سموه على صحته معرباً عن تقديره للرعاية والدعم الذي يوليه سموه للفن والفنانين.