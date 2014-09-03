أخبار عاجلة

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
مهارة نيمار ضد لاعبي نادي غرناطة -
تغطية خاصة - د. هبة القدسي : العلاقات الدولية تبنى على مصالح وتباعدت العلاقات خلال فترة أوباما -
قمة السيسي وترامب - ترامب: لدينا رابط قوي مع الشعب المصري وأتطلع للعمل مع الرئيس السيسي -
قمة السيسي وترامب - الرئيس السيسي لـ ترامب: ستجدني وبقوة داعم كل الجهود لإيجاد حل في قضية القرن -
بالتزامن مع زيارة السيسي.. عاهل الأردن يتوجه إلى واشنطن للقاء ترامب -
الكرملين: موكب "بوتين" لم يمر قرب موقع "تفجير بطرسبورج" -
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية -
"بوتين": أسباب تفجير "بطرسبورج" غير واضحة ونبحث كل الاحتمالات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نانسي عجرم تعايد زوجها بأغنية في عيد زواجهما وتنفي خبر حملها

Google+ Print
نانسي عجرم تعايد زوجها بأغنية في عيد زواجهما وتنفي خبر حملها نانسي عجرم تعايد زوجها بأغنية في عيد زواجهما وتنفي خبر حملها

الأربعاء 03-09-2014 01:41

عايدت النّجمة اللبنانية نانسي عجرم زوجها الدكتور فادي هاشم بمناسبة عيد زواجهما السادس، إذ نشرت على صفحتها الخاصة في موقع "انستغرام" صورة من صور زفافهما تجمعها به، وأرفقتها بتسجيل صوتي لأغنيتها "من اليوم".

كما شكرت الفنانة كل من عايدها وتمنّى لها أطيب التّمنيات في هذا اليوم، وذلك على صفحتها الخاصة في موقع "تويتر".

وفي سياق أخر، نفت النّجمة اللبنانية على موقع "تويتر" خبر حملها الذي تم تداوله، مؤكدةً أنها ستبلّغ الجميع في حال حصل ذلك، في وقت تتحضّر نانسي لبدء الموسم الرابع من برنامج "أرب أيدول" في الأيام القليلة المُقبلة.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي