نانسي عجرم تعايد زوجها بأغنية في عيد زواجهما وتنفي خبر حملها

عايدت النّجمة اللبنانية نانسي عجرم زوجها الدكتور فادي هاشم بمناسبة عيد زواجهما السادس، إذ نشرت على صفحتها الخاصة في موقع "انستغرام" صورة من صور زفافهما تجمعها به، وأرفقتها بتسجيل صوتي لأغنيتها "من اليوم".

كما شكرت الفنانة كل من عايدها وتمنّى لها أطيب التّمنيات في هذا اليوم، وذلك على صفحتها الخاصة في موقع "تويتر".

وفي سياق أخر، نفت النّجمة اللبنانية على موقع "تويتر" خبر حملها الذي تم تداوله، مؤكدةً أنها ستبلّغ الجميع في حال حصل ذلك، في وقت تتحضّر نانسي لبدء الموسم الرابع من برنامج "أرب أيدول" في الأيام القليلة المُقبلة.

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