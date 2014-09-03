عابد فهد في "24 قيراط" ويتسلّم جائزة أفضل نجم عربي من "الموركس دور"

نفى مصدر مقرّب من النّجم السّوري عابد فهد، مشاركته في مسلسل علاقات خاصّة للمخرجة رشا شربتجي، مشيراً إلى أن فهد سيشارك هذه السنة وبشكل حصري في مسلسل"24 قيراط" (عنوان مبدأي) من كتابة ريم حنا وإنتاج شركة "ايغل" لصاحبها جمال سنان.

وأكدت المصادر نفسها أن عابد فهد، انسحب من مسلسل "علاقات خاصة" خوفاً من المخاطرة، بعد أن كان قد أبدى موافقة مبدئية عليه، لأن النص ليس جاهزاً، ولم يكتمل منه سوى 30 حلقة من أصل 60 ، وهو عدد حلقات المسلسل الذي يكتب نصه نور الشيشكلي.

كما أفاد المصدر نفسه أن هناك نجمتين لبنانيتين ستشاركان عابد بطولة مسلسل "24 قيراط"، الأولى معروفة جداً في لبنان والثانية منتشرة في لبنان وعربياً.

والمصدر نفسه، أوضح أن المنتج زياد شويري يلاحق من دون تعب عابد فهد لإقناعه بالعدول عن انسحابه من المسلسل، ولكن الأخير لا يزال متمسكاً بموقفه.

يذكر أن عابد فهد سيكون ليلة الخميس في حفل "الموركس دور" حيث ستسلم جائزته كأفضل ممثل عربي عن دوره في مسلسل "لعبة الموت".

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