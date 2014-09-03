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محمد عسّاف يحتفل بعيده الـ25 في دبي

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محمد عسّاف يحتفل بعيده الـ25 في دبي محمد عسّاف يحتفل بعيده الـ25 في دبي

الأربعاء 03-09-2014 03:48

احتفل النجم الفلسطيني محمد عساف بعيد ميلاده الـ25 الذي يصادف في أول أيلول/سبتمبر، مع مجموعة من أصدقائه منهم: الفنان المصري محمد كريم والموزع الموسيقي وليد فايد.

وكان كريم مقدّم برنامج "ذا فويس" قد نشر صوراً على حسابه الخاصّ في موقعي"تويتر" و"انستغرام" خلال الاحتفال بالعيد، حيث ظهر عساف وهو يقطع قالب الحلوى، كما قدّم خلال الاحتفال مجموعة من الأغنيات في أجواء من السعادة والفرح.

ووبمناسبة العيد تلقّى عسّاف التّغريدات والتعليقات المُهنئة، والمصحوبة بأطيب التمنيات من جمهوره الكبير وأصدقائه في الوسط الفني أبرزهم الفنان أحمد جمال، والشاعر نزار فرنسيس، فضلاُ عن إنشاء هاشتاغ "#Happybdayassaf"، تم تداوله بشكل كبير من قبل المعجبين.

وبدروه شكر عسّاف الجميع على تمنايتهم ومحبتهم.

 

 

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