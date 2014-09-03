ضبط سيارة محملة بـ3 آلاف عبوة مبيدات ومخصبات مسرطنة في المنيا

ضبط قسم شرطة البيئة والمسطحات بالمنيا، الثلاثاء، سيارة محملة بـ3 آلاف عبوة من المبيدات والمخصبات المسرطنة في بنى مزار.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير الأمن إخطار من العقيد طارق رسلان، رئيس شرطة البيئة والمسطحات بتمكن النقيب مينا رمزي، من قوة البيئة والمسطحات ببني مزار بضبط السيارة رقم 7416 «س. ق. ا» محملة بعدد 185 كرتونة تحتوى على 3 آلاف عبوة مختلفة الأشكال والاحجام من المخصبات والمبيدات مجهولة المصدر ومسرطنة وغير صالحة للأراضى الزراعية.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.