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بالفيديو.. مظهر شاهين: الوطن لن يبنى بأرداف الراقصات

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هاجم مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الثلاثاء برنامج «الراقصة»، موضحا أنه يدعو «للإنحلال والفحش»، وأن الوطن سيبنى «بسواعد الرجال لا أرداف الراقصات»، بحسب قوله.

وأضاف «شاهين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة سرحان، في برنامجها «آن الآوان»، على قناة المحور، أوضح فيها الأسباب الدينية التي ذكرها بيان جمع من علماء الأزهر، لإيقاف برنامج «الراقصة»، والذي كانت تذيعه قناة القاهرة والناس، والغرض منه اكتشاف المواهب في الرقص الشرقي.

كذلك، أكد «شاهين» تقدمهم ببلاغ للنائب العام وعمل محضر في القضاء الإداري لإيقاف البرنامج.

وأوضح «شاهين» في مداخلته: «بيننا من خلال البيان الأدلة الشرعية التي تحرم مثل هذا البرنامج، التي تثير الغرائز، والتي تدعو إلى الانحلال والفحش، من قريب أو بعيد»، وأضاف: «لسنا أوصياء على أحد، إنما دورنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة والوسائل القانونية، ولا نملك غير ذلك».

وأضاف: «هل يليق مجتمع يعيش في أحزان منذ أكثر من عام، هل يليق أن آتي براقصة لتحيي هذا المأتم؟ الآن في حاجة إلى سواعد أبناءها رجالًا ونساءًا لبناء هذا الوطن.. وهذا الوطن سيبنى بسواعد الرجال والنساء لا بأرداف الراقصات».

وتابع: «هناك حالة من الإساءة للمجتمع المصري والمرأة المصرية، المرأة المصرية هي التي صدرت الحضارة وهي التي صدرت الثقافة.. وهي التي شاركت الرجال في بناء هذا المجتمع، نأتي في هذا الزمن لنصدر المرأة المصرية للعالم كله، على أنها راقصة وعلى أنها عارية، وأنها لا هم لها إلا أن ترقص على الطبل البلدي في وقت يهاجم فيه الإسلام.. نفسح المجال أمام الراقصات وأمام العاريات وأمام المستوردات من الخارج ليرقصن على دماء شهدائنا؟».

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