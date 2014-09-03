«زعزوع»: تحسن في حركة السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

قال هشام زعزوع، وزير السياحة، الثلاثاء، إن هناك مؤشرات جيدة توضح تحسن الحركة السياحية خلال شهري يوليو وأغسطس خاصة في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وإذا نظرنا للسياحة المصرية فعلينا أن ننظر إليها في أوقات الاستقرار وليس في أوقات الأزمات.

وأكد الوزير أنه يطرق كل الأبواب لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من خلال خطة عمل تكتيكية، فقد تم استقبال العديد من الوفود الدبلوماسية والأمنية والإعلامية من عدد من الدول التي تعتبر أسواق سياحية هامة للسياحة المصرية إلى مصر وكذلك تمت العديد من اللقاءات مع سفراء الدول المصدرة للسياحة إضافة إلى الجولات المكوكية في كبريات الدول المصدرة للسياحي وذلك لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة التي يبثها الإعلام الغربي ولاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى معدلاتها.

أشار «زعزوع» إلى أن مساعي الوزارة بالتنسيق مع الخارجية نجحت في قيام العديد من الدول برفع حظر السفر إلى مصر، لافتا إلى أن دول ألمانيا وإيطاليا والدنمارك وأيرلندا وفرنسا وإسبانيا واليابان وبلجيكا رفعوا تحذيرات سفر رعاياهم إلى البلاد وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الحركة الوافدة من هذه الأسواق.

وأضاف الوزير أنه سيتم عمل دورات تدريبية مكثفة لأمن الفنادق والمنتجعات السياحية، لافتا إلى أن تركيب كاميرات مراقبة على أماكن التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبما لا يخل بخصوصية السائح له مردود إيجابي في الحد من الحوادث .

كما تطرق زعزوع للحديث عن جهود الوزارة والجهات المعنية للحد من ظاهرة حوادث الطرق ومنها، إلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات بجانب أجهزة التتبع G.P.S وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.

وأشار زعزوع إلى أن الوزارة دشنت مركزا لتتبع المركبات السياحية وجاري تعميمم التجربة على كل المركبات السياحية وتزويدها بكاميرات حتى يتسنى الاتصال الدائم بالحافلات السياحية وتتبعها .

كما أضاف الوزير أن السياحة الشاطئية في جنوب سيناء والبحر الأحمر كانت الأقل تأثرا، إلا أن تحذيرات السفر التي أطلقتها بعض الدول خاصة بعد أحداث رابعة والنهضة ثم بعد أحداث طابا أثرت بالسلب على السياحة.

وأوضح زعزوع العديد من الاجراءات الاحترازية الهادفة لرفع الكفاءة الامنية منها التنبيه على غرفة المنشآت الفندقية بإرسال CD يضم كافة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية بشرم الشيخ والغردقة بصورة أساسية لبدء تفعيل قاعدة بيانات بذلك ،وأن يتم التعاون بين الادارة العامة لشرطة السياحة والوزارة على أساس سنوي لتدريب العاملين بالأمن بالفنادق وتكون شرطة السياحة على علم بكافة العاملين ويتم تغييرهم بصورة دورية، وإلزام المنشآت السياحية، شركات أو فنادق، بإصدار كارنيه لجميع العاملين بها من خلال شرطة السياحة.