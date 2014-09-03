رئيس وزراء استراليا لا يستبعد إرسال قوات قتالية إلي العراق

امتنع رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، اليوم الأربعاء، عن استبعاد ارسال قوات مقاتلة لدعم الضربات الجوية الامريكية في العراق وسط مواجهة متزايدة مع اسلاميين متشددين استولوا على مساحات واسعة في ذلك البلد وفي جارته سوريا.

وسأل صحفي أبوت عما إذا كانت هناك حاجة الي “قوات على الارض” لدحر تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد الذي بث يوم الثلاثاء تسجيلا مصورا يزعم انه يظهر إعدام صحفي امريكي ثان هو ستيفن سوتلوف.

وقال أبوت “دول كثيرة تتحدث كل منها الي الاخرى بشان افضل السبل للسير قدما هنا لكن من الواضح ان تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام هو تهديد ليس فقط لشعوب الشرق الاوسط بل ايضا للعالم بأسره.”

“هذا صراع لدينا من الاسباب ما يجعلنا نرغب في تفاديه لكن من المحزن انه صراع يتمدد ليصل الينا مثلما رأينا.”

واستأنفت الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق في اغسطس للمرة الاولى منذ انسحاب القوات الامريكية من البلاد في 2011 .

وجاءت الغارات في اعقاب مكاسب كبيرة حققتها الجماعة المتشددة التي اعلنت خلافة اسلامية في مناطق سيطرت عليها في سوريا والعراق.

ورغم ان استراليا ليست عضوا في حلف شمال الاطلسي إلا ان جنودها قاتلوا الي جانب الحلف في العراق وافغانستان ومن المتوقع ان تقبل عضوية رسمية في برنامج الشراكة المعززة للحلف اثناء قمة في وقت لاحق هذا الاسبوع.

وانضمت استراليا ايضا الي مسعى اغاثة متعدد الجنسية لاسقاط معدات عسكرية ومساعدات الي القوات الكردية التي تقاتل متشددي “داعش” في شمال العراق ورفض أبوت في السابق استبعاد المشاركة في ضربات جوية.

وقال مساعد وزير الخارجية الامريكي السابق كريستوفر هيل -الذي عمل سفيرا في العراق في2009 و2010 – إن ذبح سوتلوف ينبغي ان يدق ناقوس إنذار للعالم وإن حلا عسكريا هو وحده الحل الواقعي في هذه المرحلة.

رويترز