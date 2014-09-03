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حكومة نيكاراجوا توقف البحث عن العمال المفقودين داخل منجم الذهب المنهار

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حكومة نيكاراجوا توقف البحث عن العمال المفقودين داخل منجم الذهب المنهار حكومة نيكاراجوا توقف البحث عن العمال المفقودين داخل منجم الذهب المنهار

قررت حكومة نيكاراجوا، أمس الثلاثاء إيقاف عمليات البحث عن سبعة عمال مفقودين، في حادث انهيار منجم الذهب الذي وقع مؤخرا قرب مدينة بونانزا.

وذكرت “ايه بي سي نيوز” الأمريكية أن هذا القرار جاء نظرا لخطورة الاستمرار في عمليات البحث عن المفقودين علاوة على تضاؤل الآمال فى امكانية العثور عليهم أحياء بعد خمسة أيام من وقوع الحادث.

وكان المنجم – الواقع على بعد نحو 420 كيلومترا شمال شرق العاصمة ماناجوا- قد انهار بشكل جزئى يوم الخميس الماضى، حيث تمكنت قوات الانقاذ من انتشال 22 من العمال المحاصرين، فيما عجزت – حتى الان – عن انتشال سبعة اخرين من العمال.

أ ش أ

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