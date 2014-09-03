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وفد فلسطيني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن

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يلتقي وفد فلسطيني وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في واشنطن، الأربعاء، في أعقاب إعلان إسرائيل مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية.

ويترأس الوفد الفلسطيني كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جين ساكي، الثلاثاء، الكشف عن القضايا التي من المقرر أن يثيرها الوفد الفلسطيني مع «كيري».

وكانت إسرائيل قد واجهت انتقادات واسعة من حكومات غربية وشرق أوسطية حول ما وصف بأنه أكبر مصادرة لأراض من الضفة الغربية خلال نحو 30 عامًا.

وانتقدت الخارجية الأمريكية وبريطانيا وفرنسا ومصر والسلطة الفلسطينية تلك الخطوة، فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه إزائها.

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