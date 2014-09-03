مرتضى رئيسا لإدارة الكرة وشطب عباس أبرز قرارات اجتماع الزمالك

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا يوم الثلاثاء لحسم بعض الأمور الخاصة بالقلعة البيضاء واعتماد عقود اللاعبين وتشكيل الأجهزة الفنية.

وجاءت القرارات أبرزها ما يلي:

- تشكيل إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وعضوية أحمد سليمان، محمد صلاح المدرب العام السابق بأجر وذلك لوضع أفكار للنشاط الكروي بشكل عام في النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

- اعتماد شطب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

- اعتماد عقود جميع اللاعبين فيما عدا إسلام عوض.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين برئاسة أحمد حسام "ميدو".

- تشكيل المركز الإعلامي لنادي الزمالك مكون من إبراهيم ربيع، خالد فؤاد، مصطفى جويلي ومحمد الدمرداش ..وترك المناصب يحددها الرباعي فيما بينهم.