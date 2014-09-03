بالفيديو .. المنتخب الأوليمبي يتعادل مع المغرب 3-3 في مباراة مجنونة

تعادل منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره المغربي 3-3 في مباراة ودية مثيرة جمعتهما يوم الثلاثاء.
ويستعد منتخب مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2015 وتصفيات أوليمبياد 2016.
وافتتح منتخب مصر التسجيل مبكرا عن طريق كريم بامبو في الدقيقة السادسة.
لكن المنتخب المغربي رد بثلاثة أهداف متتالية عن طريق يوسف السعيدي ويوسف بهجة ومحمد بازوكا مدافع مصر في مرماه.
وقلص بامبو النتيجة بهدف قبل نهاية الشوط الأول.
وظلت النتيجة هكذا حتى سجل بازوكا هدف التعادل لرجال حسام البدري في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
وكاد محمود تريزيجيه أن يسجل هدفا ختاميا بعد انطلاقة رائعة في الوقت القاتل ولكنه أنهى الانفراد بشكل سيء. شاهد الفرصة