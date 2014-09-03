الولايات المتحدة واليابان تتقدمان في تقرير التنافسية العالمية

أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية أن الولايات المتحدة واليابان من بين الاقتصادات الأعلى تصنيفًا فيما يتعلق بتحسين القدرة على التنافسية خلال العام الماضي.

وذكر التقرير، الذي نشره منتدى الاقتصاد العالمي في جنيف، الأربعاء، أن سويسرا احتلت المركز الأول للعام السادس على التوالي، وتلتها سنغافورة.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وذلك بسبب شركاتها القادرة على الابتكار ومؤسساتها القوية، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يستضيف المؤتمر السنوي لقادة العالم في مدينة دافوس السويسرية.

ومنذ تصنيف العام الماضي، تفوقت الولايات المتحدة على فنلندا وكذلك ألمانيا، لتحلا بعدها في المرتبتين الرابعة والخامسة، على الترتيب، فيما حلت اليابان في المرتبة السادسة.

وتمكنت هونج كونج وهولندا وبريطانيا والسويد من الانضمام لقائمة أكبر عشرة اقتصادات قادرة على المنافسة.

وبسبب التحسينات في مجال الابتكار، نجحت اليابان في القفز ثلاثة مراكز هذا العام.

أما البرتغال وهولندا، فصعدتا إلى المرتبتين الـ 36 والـ 81، على التوالي، بفضل برامج الإصلاح الطموحة.

وقفزت روسيا من المرتبة الـ 64 إلى الـ 53 .

وعلى صعيد الاقتصادات الصاعدة، حذر منتدى الاقتصاد العالمي من أن تلك الدول لم تستخدم إلى حد كبير النمو الكبير الذي حققته لتنفيذ إصلاحات هيكلية لازمة لتعزيز الإنتاجية وبناء التنافسية.

وتراجعت الهند إلى المرتبة الـ 71 هذا العام، وهي الأقل من بين أكبر الاقتصادات الصاعدة، كما تراجعت تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.