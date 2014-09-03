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مقتل طيار حربي ليبي و4 مواطنين جراء سقوط طائرته فوق مدينة طبرق

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لقي العقيد طيار رافع الفراوي، قائد طائرة «ميج 21» حربية تابعة للسلاح الجوي الليبي، مصرعه، مساء الثلاثاء، بعد تعرّض طائرته لعطل فني فوق مدينة طبرق وسقوطها واصطدامها بعمارة، ما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

وذكرت «بوابة الوسط» الليبية أن الطائرة تحطّمت بعد اصطدامها بإحدى العمارات أثناء استعراض عسكري، وتعرّضت إحدى السيارات المارة للتدمير.

وأشار مصدر بمركز طبرق الطبي لـ«بوابة الوسط» إلى وجود ثلاث حالات في العناية المركزة، لافتًا إلى أن عددًا من الجرحى تلقوا إسعافات أولية وغادروا المستشفى.

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