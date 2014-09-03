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الشؤون الاجتماعية تنشئ وحدات ضمانية مؤقتة

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    أنهت وكالة الضمان الاجتماعي إنشاء وحدات ضمانية مؤقتة لتقليل الضغط على الفروع وتقديم الخدمات الضمانية للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي في المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للضمان الاجتماعي.

وأشار مدير العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بالنيابة محمد العبيد إلى أن هذا الإجراء جاء تحقيقاً لشعار الضمان الاجتماعي (نصل للمستفيد بدلاً من أن يصل إلينا) بالتعاون مع إمارات المناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها بتوجيه من معالي وزير الشؤون الاجتماعية د. يوسف بن أحمد العثيمين من أجل التخفيف على المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بهم لصرف مستحقاتهم الضمانية.

وأوضح العبيد أن من بين تلك الوحدات التي أنشئت في هذا الإطار بمركز الجبيل، ومركز تنومة والفرشة بمنطقة عسير، ومحافظات (المذنب، والبدائع، وعيون الجواء) بمنطقة القصيم، ومحافظة (ثادق) بمنطقة الرياض، ومحافظة (الدرب) بمنطقة جازان، ومحافظة (المويه) ومحافظة (الجموم) بمنطقة مكة المكرمة، ويجري العمل في هذه الوحدات من خلال تكليف عدد من الباحثين من المكاتب القريبة لهذه المراكز ليكون على يومي عمل للرجال ويومي عمل للنساء على مدار الأسبوع.

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