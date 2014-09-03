إنجازات «الداخلية» ستقضي على الفكر المنحرف

أشاد سمو الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى بما تحقق من إنجاز أمني لوزارة الداخلية والذي أعلنت عنه أمس الثلاثاء والذي يعتبر حلقة من الحلقات التي بدأت وستنتهي باجتثاث الفكر المنحرف.

وقال سموه ل"الرياض": "تمثل الحماية الفكرية للمواطنين وللمجتمع ككل أهمية بالغة لا تقل عن أهمية الحماية المدنية وذلك لما يمثله الانحراف الفكري من آثار خطيرة تتعدى أولئك المنحرفين فكرياً لتؤثر على غيرهم سواءً في المحيط القريب أو في محيط الوطن بنطاقه الأوسع"، "وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود كبيرة ومميزة لحماية أولئك الذين يحملون بذور الانحراف من الأضرار بأنفسهم أو بغيرهم سواءً داخل المملكة أو خارجها يعتبر ضرورياً لضمان استقرار الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته البشرية والمادية".

وأضاف أن "العمليات الاستباقية التي تقوم بها الوزارة لإنقاذ أولئك الذين يعتنقون أفكاراً منحرفة وتدفعهم العاطفة أو التفكير غير السوي لارتكاب جرائم وحماقات تضر بهم وبغيرهم، تمثل انجازاً مهماً في عملية كبرى لتحقيق الأمن الفكري وتجنب توغله في المجتمع".

وأوضح الأمير الدكتور خالد بن عبدالله أن الإنجاز الذي قامت به الوزارة وتم من خلاله القبض على 88 شخصاً معظمهم سعوديون وأغلبهم ممن سبق القبض عليهم وأطلق سراحهم ولم تجدِ معهم المناصحة، حلقة من الحلقات التي بدأت وستنتهي باجتثاث الفكر المنحرف الذي يهدد أمننا واستقرارنا ونرجو أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.